От удара молнии загорелся торговый центр в Могилевской области

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Молния ударила в крышу торгового центра. В результате проявления стихии загорелось чердачное помещение. Спасатели оперативно прибыли на место – огонь повредил всего 4 квадратных метра стропильной системы. К счастью, никто не пострадал, сообщает Могилевское областное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков погода на этой неделе в Беларуси будет по-настоящему летней: столбик термометра в отдельных районах поднимется до +32 градусов. Ожидаются грозы.

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