2020-06-08T09:03:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

От удара молнии загорелся торговый центр в Могилевской области

ЧП произошло под вечер 7 июня в агрогородке Милославичи Климовичского района
Анна ЖУРАВЛЕВА
Поделиться:
От удара молнии загорелся торговый центр в Могилевской области.От удара молнии загорелся торговый центр в Могилевской области.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Молния ударила в крышу торгового центра. В результате проявления стихии загорелось чердачное помещение. Спасатели оперативно прибыли на место – огонь повредил всего 4 квадратных метра стропильной системы. К счастью, никто не пострадал, сообщает Могилевское областное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков погода на этой неделе в Беларуси будет по-настоящему летней: столбик термометра в отдельных районах поднимется до +32 градусов. Ожидаются грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть (подробности).

Жительница Барановичей дала карточку подруге, чтобы та сходила за спиртным. А потом забыла об этом и пошла в милицию (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Непристегнутого ремнем водителя выбросило через багажник во время ДТП
Женщина упала в колодец в Калинковичском районе
ВОЗ: Коронавирусом заболели более 7 миллионов человек по всему миру
Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта
В Хотимском районе водолазы ищут тело 17-летней девушки
Министр экономики Беларуси считает, что экономика начнет восстанавливаться в июле-сентябре 2020 года
От удара молнии загорелся торговый центр в Могилевской области
«Оказывали неповиновение»: В ГУВД Минска прокомментировали задержание активистов на митинге
«В машине ждали ГАИ и погибли»: виновным в ДТП в Дзержинском районе признали дальнобойщика, который ехал вплотную за другой фурой и не успел перестроиться
Мининформ собирается ограничить белорусов от информации, несущей вред государству
Более 870 предприятий в Минске получили отсрочки по аренде и налоговые кредиты, еще около тысячи ждут решения
По Беларуси продолжаются пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов
Коронавирус в Беларуси: статистика и данные Минздрава за 7 июня 2020
Жительница Барановичей дала карточку подруге, чтобы та сходила за спиртным. А потом забыла об этом и пошла в милицию
После пикета у Комаровского рынка около дома задержали Павла Северинца
«Неосторожное обращение с огнем при курении». В Могилеве на пожаре спасли пенсионерку
Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
Брестчанка перечислила 92 рубля за кроссовки в интернет-магазине. А оказалось, что интернет-магазина не существует
Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2020 года: за сутки 879 человек с COVID-19, 269 пациентов умерли
Практически ОПГ. Оперативники задержали подозреваемых в хищениях имущества из автомобилей
В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности
Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира