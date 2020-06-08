2020-06-08T09:18:12+03:00
Экономика
КП Беларусь

Министр экономики Беларуси считает, что экономика начнет восстанавливаться в июле-сентябре 2020 года

Экономический подъем в третьем квартале года возможен благодаря снятию ограничений и росту индекса промышленного оптимизма
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Белорусская экономика настроена восстановиться после пандемии и к 2025 году выйти на $100 миллиардов ВВП.Белорусская экономика настроена восстановиться после пандемии и к 2025 году выйти на $100 миллиардов ВВП.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Глава Минэкономики в «Главном эфире» на «Беларусь 1» рассказал о последствиях пандемии и о том, что, по его мнению, спасло белорусскую экономику, проинформировала belta.by.

Так, по словам министра, спасением стало то, что Беларусь осталась открытой (Прим.: не закрыла свои границы).

- Это не кран с водой, который закрыл-открыл, а она так же продолжит течь. Если экономику закрыть, то на восстановление уйдет не один год. И то, что мы не закрылись, нашу экономику и спасло, - пояснил Александр Червяков, министр экономики.

Глава ведомства признал негативные оценки в мировой экономике, но при этом обратил внимание на существование и «позитивных результатов». Здесь Червяков назвал то, что по опросам директоров промышленных компаний (Прим.: опрос провел НИЭИ Минэкономики), в Беларуси наблюдается рост индекса промышленного оптимизма, то есть предприятия начали ориентироваться на рост объемов выпуска.

Также по слова министра, стабильный рост виден в сельхоз секторе, строительстве, IT, пищевой отрасли, есть увеличение в производстве калийных удобрений и нефтепродуктов.

- Но также есть и отстающие от прошлогоднего уровня отрасли, как в промышленности, так и в сфере услуг. Это, в первую очередь, обусловлено связанными с пандемией ограничениями на внешнем контуре. Однако уже начинают сниматься ограничения, возвращаются к работе предприятия и растет спрос, так же и на белорусскую продукцию. Поэтому опираясь на эти факты, можно сделать вывод, что экономика начнет восстановление уже в третьем квартале (Прим.: июль-сентябрь 2020 года), - признал Червяков.

При этом в министерстве настроены «максимально приблизиться к прогнозам в экономике на пятилетку». Для чего, отрабатывают комплекс восстановительных мер. В основных задах пятилетки глава Минэкономики назвал: 100 миллиардов долларов ВВП к 2025 году. Цифра, которая по мнению правительства, обеспечит необходимый уровень зарплат и доходов, позволяющий сохранить трудовой потенциал и снизить трудовую миграцию в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Минска рассказали, сколько предприятий и компаний обратились к ним за снижением налогов и аренды.

Около половины из обратившихся еще ждут решение по своим заявлениям (подробности).

Бизнесмены, во время пандемии не получившие от властей преференций, считают себя изгоями.

Почему произошло так, что не всем достались налоговые льготы (подробности)?

Еще больше материалов по теме: «Беларусь в условиях мирового кризиса»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Непристегнутого ремнем водителя выбросило через багажник во время ДТП
Женщина упала в колодец в Калинковичском районе
ВОЗ: Коронавирусом заболели более 7 миллионов человек по всему миру
Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта
В Хотимском районе водолазы ищут тело 17-летней девушки
Министр экономики Беларуси считает, что экономика начнет восстанавливаться в июле-сентябре 2020 года
От удара молнии загорелся торговый центр в Могилевской области
«Оказывали неповиновение»: В ГУВД Минска прокомментировали задержание активистов на митинге
«В машине ждали ГАИ и погибли»: виновным в ДТП в Дзержинском районе признали дальнобойщика, который ехал вплотную за другой фурой и не успел перестроиться
Мининформ собирается ограничить белорусов от информации, несущей вред государству
Более 870 предприятий в Минске получили отсрочки по аренде и налоговые кредиты, еще около тысячи ждут решения
По Беларуси продолжаются пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов
Коронавирус в Беларуси: статистика и данные Минздрава за 7 июня 2020
Жительница Барановичей дала карточку подруге, чтобы та сходила за спиртным. А потом забыла об этом и пошла в милицию
После пикета у Комаровского рынка около дома задержали Павла Северинца
«Неосторожное обращение с огнем при курении». В Могилеве на пожаре спасли пенсионерку
Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
Брестчанка перечислила 92 рубля за кроссовки в интернет-магазине. А оказалось, что интернет-магазина не существует
Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2020 года: за сутки 879 человек с COVID-19, 269 пациентов умерли
Практически ОПГ. Оперативники задержали подозреваемых в хищениях имущества из автомобилей
В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности
Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира