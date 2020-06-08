В Хотимском районе водолазы ищут тело 17-летней девушки
Трагедия произошла на территории Хотимского района в минувшие выходные. Об этом пресс-служба Могилевского областного УМЧС проинформировала в общей сводке происшествий за сутки.
В первые жаркие выходные лета, в воскресенье, 7 июня, погибла 17-летняя жительница Могилевской области. Как рассказали спасатели, в тот день на реке Бесядь недалеко от деревни Янополье во время купания погибла несовершеннолетняя 2003 года рождения.
В МЧС очевидцы позвонили около 15.30 часов. До позднего вечера спасатели и работники ОСВОД искали тело девушки, но к 22.00 тело погибшей так и не было обнаружено. Поиски решено было продолжить в понедельник, 8 июня.
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