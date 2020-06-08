2020-06-08T09:53:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Хотимском районе водолазы ищут тело 17-летней девушки

Несовершеннолетняя купалась с друзьями в реке и утонула
Надежда БУТОВИЧ
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На месте трагедии продолжаются поиски утонувшей девушки.На месте трагедии продолжаются поиски утонувшей девушки.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Трагедия произошла на территории Хотимского района в минувшие выходные. Об этом пресс-служба Могилевского областного УМЧС проинформировала в общей сводке происшествий за сутки.

В первые жаркие выходные лета, в воскресенье, 7 июня, погибла 17-летняя жительница Могилевской области. Как рассказали спасатели, в тот день на реке Бесядь недалеко от деревни Янополье во время купания погибла несовершеннолетняя 2003 года рождения.

В МЧС очевидцы позвонили около 15.30 часов. До позднего вечера спасатели и работники ОСВОД искали тело девушки, но к 22.00 тело погибшей так и не было обнаружено. Поиски решено было продолжить в понедельник, 8 июня.

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