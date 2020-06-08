Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на выросла на 1,7% с поставкой в августе 2020 года к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 43,02 доллара за баррель. Нефть данного сорта не поднималась до такой стоимости с 6 марта 2020 года.

Нефть сорта WTI торговалась на уровне $40,22 за баррель, что также на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает ТАСС.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля. Соглашение ОПЕК+ заработало с 1 мая. За это время цена нефти Brent восстановилась с $27 до $42 за баррель, почти полностью отыграв падение, случившееся после развала предыдущей сделки в начале марта. Таким образом это будет способствовать росту цены на нефть от 40 долларов до 45-50 долларов за баррель.

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