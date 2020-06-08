2020-06-08T10:13:26+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

ВОЗ: Коронавирусом заболели более 7 миллионов человек по всему миру

В лидерах по заболеваемости по-прежнему США, а Россия поднялась уже на третью строчку по зараженным COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
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В мире продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией.В мире продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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На понедельник 8 июня, число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 7 миллионов пациентов. Об этом сообщил ресурс worldometers.info по официальной статистике ВОЗ.

Эксперты суммировали число заболевших «ковидом» в 188 регионах и странах мира, и общая цифра составила 7 миллионов 92 тысячи 920 человек.

Наибольшая заболеваемость фиксируется в Соединенных Штатах, где на 8 июня коронавирусом заболели более 2 миллионов пациентов. На второй строчке рейтинга – Бразилия (691 962 пациента), а на третьем месте - соседняя с нами Россия (467 673).

За все время пандемии общее число погибших от вируса COVID-19 превысило 406 тысяч человек. Самая высокая смертность фиксируется в США (112 469), Англии (40 542) и Бразилии (37 312).

При этом уже около 3,5 миллиона человек смогли выздороветь после инфицирования коронавирусом.

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