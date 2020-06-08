Женщина упала в колодец в Калинковичском районе

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В МЧС сообщили, что в питьевом колодце находится человек. Когда спасители прибыли на место, они обнаружили, что в неэксплуатируемый питьевой колодец упала женщину и самостоятельно выбраться не могла. Бойцы МЧС при помощи спасательной веревки и штурмовой лестницы извлекли женщина из колодца. На месте происшествия ее осмотрели медики и госпитализировали в больницу.

В этот же день на пожаре в деревне Найда Житковичского района Гомельской обалсти погиб 50-летний мужчина. Он проник в дом, который хозяйка Житковичей использовала как дачу.

Со слов хозяйки дома около двух месяцев назад в хозяйственной постройке на ее участке, но без ее согласия начал проживать мужчина. Приезжая на дачу, она выгоняла его, но данный гражданин периодически продолжал жить в хозпостройке. Тело мужчины обнаружили на полу в коридоре. Со слов соседей погибший характеризовался посредственно: курил, периодически употреблял спиртные напитки, состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции ОВД Житковичского исполкома, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

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