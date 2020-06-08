Непристегнутого ремнем водителя выбросило через багажник во время ДТП

Водитель не справился с управлением во время обгона. Фото: МВД.

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В серьезное ДТП на территории Чаусского района в воскресенье, 7 июня, попал 33-летний мужчина. Подробности сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Авария произошла днем, примерно в 14.20 часов, недалеко от деревни Благовичи. Водитель «Форд Мондео», обгоняя попутное авто, не справился с управлением и оказался в кювете. За пределами трассы иномарка несколько раз опрокинулась. Водителя, который во время движения не был пристегнут ремнем безопасности, стало крутить по салону, и в итоге он вылетел через багажник.

- Пострадавшего автолюбителя с множественными ушибами и травмами госпитализировали в ближайшую больницу. По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе.

Как уточнили в МВД, всего за минувшие выходные, с 6 по 7 июня включительно, в Беларуси произошло 20 ДТП. Травмы в этих авариях получили 23 человека, в том числе двое детей. Сотрудники ГАИ привлекли 175 водителей за «пьяную езду», еще 362 человека сели за руль, не имея водительских прав.

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Предварительно, авария произошла из-за того, что одному из водителей стало плохо за рулем (подробности).