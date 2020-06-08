Самый богатый житель Витебской области заработал 290 тысяч рублей в 2019 году

Его доход в месяц составил чуть больше 24 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

290,2 тыс. рублей годового дохода задекларировал один из жителей Витебской области. Эта цифра оказалась наибольшей суммой годового дохода физического лица в регионе, сообщает пресс-служба областной налоговой инспекции. Известно, что деньги самый богатый житель Витебской области получил из-за границы. Также он заплатит самый большой размер подоходного налога - 37,7 тысяч рублей. К слову, по итогам декларационной кампании за 2018 год наибольший доход также был получен из-за границы и составил даже на 8 тысяч больше показателя 2019 года, а именно 298,5 тыс. рублей.

Всего за январь-май текущего года декларации по подоходному налогу представили свыше 3,1 тысячи физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их количество увеличилось на 20,5% в Витебской области, пишет belta.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 870 предприятий в Минске получили отсрочки по аренде и налоговые кредиты, еще около тысячи ждут решения (подробности)