2020-06-08T12:53:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Самый богатый житель Витебской области заработал 290 тысяч рублей в 2019 году

Его доход в месяц составил чуть больше 24 тысяч рублей
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Самый богатый житель Витебской области получил 290 тысяч рублей в 2019 году.Самый богатый житель Витебской области получил 290 тысяч рублей в 2019 году.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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290,2 тыс. рублей годового дохода задекларировал один из жителей Витебской области. Эта цифра оказалась наибольшей суммой годового дохода физического лица в регионе, сообщает пресс-служба областной налоговой инспекции. Известно, что деньги самый богатый житель Витебской области получил из-за границы. Также он заплатит самый большой размер подоходного налога - 37,7 тысяч рублей. К слову, по итогам декларационной кампании за 2018 год наибольший доход также был получен из-за границы и составил даже на 8 тысяч больше показателя 2019 года, а именно 298,5 тыс. рублей.

Всего за январь-май текущего года декларации по подоходному налогу представили свыше 3,1 тысячи физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их количество увеличилось на 20,5% в Витебской области, пишет belta.by.

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