2020-06-08T11:29:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой»: В Житковичском районе поймали браконьеров-беспредельщиков

Когда хулиганов с поличным застал начальник охотхозяйства, они заблокировали его в машине и пообещали отомстить
Надежда БУТОВИЧ
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Ранее неоднократно судимые браконьеры снова пошли "на дело". Фото: МВД.Ранее неоднократно судимые браконьеры снова пошли "на дело". Фото: МВД.
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В Гомельской области сотрудниками ГУБОПиК задержаны трое хулиганов, подозреваемых в нескольких преступлениях насильственного характера. Об этом сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Подозреваемые, 27 - 32-летние мужчины, совершили хулиганства, угрожали должностному лицу, а кроме того, причастны к браконьерствам.

- С поличным компанию застали в лесном массиве в Житковичском районе в середине мая 2020 года. Увидев, что перед ними один лишь начальник местного охотхозяйства, фигуранты не стушевались. И вместо того, чтобы предъявить документы и лицензию на охоту, позволить осмотреть авто, угрожая расправой «пошли на директора». Мужчина сел в служебное авто, но выезд ему заблокировали, тогда начальник охотхозяйства вызвал милицию. Дожидаться правоохранителей хулиганы не стали и сбежали, - пояснили в пресс-службе.

Дома ранее судимые фигуранты держали оружие, приборы ночного видения, оптические прицелы. Фото: МВД.

Дома ранее судимые фигуранты держали оружие, приборы ночного видения, оптические прицелы. Фото: МВД.

Пока работали оперативники, вечером после нападения на руководителя хозяйства, товарищи еще подожгли охотничьи вышки.

Неизвестно на чтобы еще отважилась эта ОПГ, но вскоре были установлены личность «беспредельщиков». Один - местный житель, два его пособника - друзья из Минска и Минской области. Во время обыска у них обнаружены и изъяты прибор ночного видения и оптический прицел. А у одного даже нашлось дома незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье.

- Все трое фигурантов ранее неоднократно привлекались к ответственности за мелкие хулиганства, незаконное хранение оружия и патронов к нему, мелкое хищение рыбы из рыбхозяйства, а также за неповиновение законному требованию милиционеров. В «послужном списке» одного из фигурантов - две судимости, в том числе за браконьерство, - уточнили в МВД.

После угроз начальник охотхозяйства "криминалитеты" перешли к действию - подожгли охотничьи вышки. Фото: МВД.

После угроз начальник охотхозяйства "криминалитеты" перешли к действию - подожгли охотничьи вышки. Фото: МВД.

Установлено, что браконьеры совершили и другие преступления. Например, в 2016 году они напали и избили сторожа закрытого пруда, где незаконно решили порыбачить.

Подозреваемые арестованы, возбуждены уголовные дела, идет следствие.

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