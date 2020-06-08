2020-06-08T12:17:57+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира

Китай разрабатывает 5 видов вакцин от коронавируса
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Китай разрабатывает 5 видов вакцин от коронавируса. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВКитай разрабатывает 5 видов вакцин от коронавируса. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил, что китайские ученые разрабатывают пять видов вакцины от COVID-19: инактивированную, на основе рекомбинантного белка, живую ослабленную гриппозную, аденовирусную векторную, на основе нуклеиновой кислоты. На сегодняшний день четыре инактивированные вакцины и одна аденовирусная были одобрены для клинических испытаний.

- Китай сделает разработанную страной вакцину от COVID-19 доступной для всего мира, когда она будет готова для применения после успешного проведения исследований и клинических испытаний. В разработке препарата приоритет отдается обеспечению его безопасности, эффективности и доступности, - заявил Ван Чжиган.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй также сообщил, что Китай принимает участие в инициативе ВОЗ о международном сотрудничестве для ускорения процесса разработки вакцин и медикаментов от COVID-19. Китай обещает сделать вакцину во всех отношениях доступной для развивающихся стран.

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