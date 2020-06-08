2020-06-08T12:16:19+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт. В Минске рука игромана застряла в автомате «Проверь свою ловкость!»

Чтобы освободить парня, вызвали МЧС
Надежда БУТОВИЧ
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В таком автомате застряла рука минчанина. Фото: стоп-кадр | видео соцсети.В таком автомате застряла рука минчанина. Фото: стоп-кадр | видео соцсети.
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ЧП произошло в одном из торговых центров столицы в воскресенье, 7 июня. Подробности пресс-служба Минского городского УМЧС сообщила на официальном сайте ведомства.

Игровые автоматы, в котором застрял молодой человек, называются в интернете по-разному: «бабломет», «торнадо», «вихрь купюр», bit storm. Но суть их одна: опускаешь купюру в приемник, засовываешь руку в трубу и кистью пытаешься выловить как можно больше денег, которые поднимает поток воздуха.

Молодой человек хотел разжиться деньгами, а обзавелся проблемами. Фото: Минское городское УМЧС.

Молодой человек хотел разжиться деньгами, а обзавелся проблемами. Фото: Минское городское УМЧС.

Игроманов аппараты завлекают обещанием крупного выигрыша и призывами: «Проверь свою ловкость и реакцию!». На такую уловку попался и 32-летний житель Минска.

Вечером, около 21.20, в МЧС позвонили из торгового центра «Скала», что на улице П. Глебки, и сообщили, что рука мужчины намертво застряла в игровом автомате.

Спасатели извлекли руку пострадавшего с помощью подручных средств. Фото: Минское городское УМЧС.

Спасатели извлекли руку пострадавшего с помощью подручных средств. Фото: Минское городское УМЧС.

- Чтобы извлечь правую руку молодого человека, пришлось немного разобрать конструкцию игрового автомата. Также понадобились подручные средства для освобождения его кисти. Около 21.50 мужчина уже был освобожден, помощь медиков ему не понадобилась, - резюмировали в МЧС.

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