2020-06-08T12:58:36+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года: за сутки +823 заражения и +7 смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года
Эвика ОТТО
Поделиться:
Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 годаМы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 годаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Минздрав озвучил актуальные цифры о коронавирусе. По информации ведомства, на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус.

С положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 49 453 человека, прирост за сутки составил +823, что на 56 случаев меньше, чем 7 июня. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (+7) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

За все время, по информации Минздрава, проведено 632 993 теста.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси наступила настоящая жара: в выходные столбик термометра поднимется до +36!
В Витебской области православная община самовольно установила луковицу на 200-летнюю усадьбу. Минкульт требует ее убрать
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года: за сутки +823 заражения и +7 смертей
Фотофакт. В Минске рука игромана застряла в автомате «Проверь свою ловкость!»
Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира
«Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой». В Житковичском районе поймали браконьеров-беспредельщиков
Самый богатый житель Витебской области заработал 290 тысяч рублей в 2019 году
Непристегнутого ремнем водителя выбросило через багажник во время ДТП
Женщина упала в колодец в Калинковичском районе
ВОЗ: Коронавирусом заболели более 7 миллионов человек по всему миру