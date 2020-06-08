Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года: за сутки +823 заражения и +7 смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года

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Минздрав озвучил актуальные цифры о коронавирусе. По информации ведомства, на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус.

С положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 49 453 человека, прирост за сутки составил +823, что на 56 случаев меньше, чем 7 июня. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (+7) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

За все время, по информации Минздрава, проведено 632 993 теста.

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