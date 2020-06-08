В Витебской области православная община самовольно установила луковицу на 200-летнюю усадьбу. Минкульт требует ее убрать

До сих пор не предоставлен паспорт материальной историко-культурной ценности. Фото: tut.by

Письмо о принятии мер министерство направило Витебским обл- и райисполкому, а также прокуратуре Витебской области

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Власти Витебщины получили от Министерства культуры письмо с требованием убрать незаконно установленный на здание приходом храма Иоанна Воина купол-луковицу. Возраст усадьбы Маньковского в Мазолово насчитывает 200 лет.

2 июня письма были разосланы Витебским облисполкому и райисполкому. Прокуратура Витебской области тоже не была упущена из виду. Текст письма есть также в телеграм-чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура». В нем подчеркивается, что на памятнике находится незаконная надстройка без согласования с Минкультом, что приводит к научно необоснованному изменению историко-культурной ценности, сообщается в источнике.

Кроме того, там указывается и что местными властями до сих пор не предоставлен Минкульту паспорт материальной историко-культурной ценности и не разработан проект охранной зоны.

Исходя из этого, Минкульт требует принятия конкретных мер от исполкомов. В частности, это привлечение собственника и прочих ответственных лиц к административной ответственности. В срочном порядке нужно устранить нарушения. Привести вид здания к историческому и, наконец, направить в Минкульт нужные документы.

В 1804 году витебский губернский прокурор Игнат Маньковский построил усадьбу «Милое» в деревне Мазолово. С приходом советской власти для работников местной ПМК здание заняли под общежитие.

После у дома появился новый собственник. Когда здание было заброшено, его заняла православная община прихода храма Иоанна Воина. Они и установили здесь новую тематическую надстройку.

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