2020-06-08T13:35:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси наступила настоящая жара: в выходные столбик термометра поднимется до +36!

Так жарко будет только в Гомеле, а в остальных регионах от +30 до +33 градусов тепла
Эвика ОТТО
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В Беларусь наступила настоящая жара: в выходные столбик термометра поднимется до +36!В Беларусь наступила настоящая жара: в выходные столбик термометра поднимется до +36!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Похоже, прогнозы синоптиков про аномальную жару начинают сбываться. Хотя еще неделю назад прогнозировали прохладный июнь. Но на этой неделе белорусов ожидает настоящее пекло. В Минске и Минской области воздух прогреется до +32 в четверг и в пятницу, в остальные дни на этой неделе обещают до +30.

В Гомельском регионе со вторника столбик термометра не будет опускаться ниже +32. 10, 11 и 12 июня синоптики обещают повышение до 34 градусов тепла в регионе, а 13 июня и вовсе до +36!

В Витебском регионе до четверга воздух прогреется до +27...+29 градусов. Но уже в четверг и пятницу наступит жара: от +31 до +33. Жаркое солнце ожидается с 11 июня и в Могилевской области: снова до +33.

В Брестском и Гродненском регионах будет прохладнее всего: от +23 до +27 с понедельника по пятницу, лишь в субботу столбик термометра в Гродно поднимется до +32. Почти во всех регионах обещают кратковременные дожди и грозы. В ночные часы по всей стране сохранится теплая погода: до 20 градусов тепла.

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