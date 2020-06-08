Басков разыгрывает шоколадку с автографом Александра Лукашенко

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Главный тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков решил выставить на конкурс плитку шоколада с подписью президента Беларуси. Чтобы выиграть приз, подписчики канала должны ответить на вопрос: куда Дмитрий Басков ходил настроиться перед важными матчами в Брестской крепости.

- Каждый хоккеист готовится к матчам по-разному. У кого-то свои ритуалы. Я иногда ходил в кино, чтобы просто развеяться. Но очень часто перед важными матчами я ходил в одно и тоже место в Бресте. Это место, которое находится на территории Брестской крепости. Местные должны знать. Многие должны знать», - сказал Басков, передает tribuna.com.

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