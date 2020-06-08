«Рядовой Джеймс из миротворческих сил ООН» выманил у 52-летней витебчанки все сбережения

Страсть взяла верх, и женщина перевела всю свою зарплату в доллары, а после на счет «любимого» Фото: Оксана БРОВАЧ

При переписке иностранный жених сказал, что служит в НАТО. Романтично настроенная женщина взялась помогать ему деньгами - но уходили они совсем не в США

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В декабре 2019 года 52-летняя разведенная женщина начала активно общаться с рядовым Джеймсом из США. Он рассказал ей, что сейчас служит в НАТО и проходит службу в миротворческих силах ООН. Переписывались меньше месяца, а после он попросил у нее деньги для сына и дочери. Они ехали учиться в другой город, а Джеймс был в Афганистане. У него не было возможности перечислить детям деньги. Первые $300 «ушли» в ЮАР, сообщают в МВД.

Далее новый знакомый тайно рассказал возлюбленной, что у него есть чемодан с золотом. Общая сумма содержимого составляет $1 000 000. Плюс к этому у него есть чек на такую же сумму. Он хотел отправить все это ей для хранения, но для этого ему нужно было €1,5 тыс., потом еще €2,5 тыс. для решения проблем, возникших при доставке.

На тот момент деньги у женщины закончились. Она взяла кредит в банке.

Любимый вновь о себе напомнил в феврале. Деньги нужны были для лечения ранения, которое он получил в Сирии. Страсть взяла верх, и жительница областного центра перевела всю свою зарплату в доллары, а после на счет «любимого». Далее он опять хотел одолжить денег, но женщина начала подозревать что-то неладное. Витебчанка обратилась в милицию. Было подсчитано, что аферист выманил у нее $626 и €3,8 тыс.

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