2020-06-08T15:29:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккейный тренер Николая Лукашенко о его характере: «В нем есть неуступчивость, все делает, чтобы победить»

Дмитрий Басков дал откровенное интервью каналу «Хоккейная варка» на YouTube
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Хоккейный тренер Николая Лукашенко о его характере: «В нем есть неуступчивость, все делает, чтобы победить». Фото: БелТАХоккейный тренер Николая Лукашенко о его характере: «В нем есть неуступчивость, все делает, чтобы победить». Фото: БелТА
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Помимо того, что главный тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков выставил на конкурс шоколадку с автографом Александра Лукашенко, он еще рассказал о младшем сыне Александра Лукашенко Николае. На вопрос о том, как он оценивает Николая как спортсмена, тренер ответил:

– Не потому, что он сын президента. Не потому, что он Николай, о котором много говорят. Просто потому, что мы с ним с шести лет тренировались, развивались. Это моя гордость по части того, что это единственный в моей жизни воспитанник, которого я начал тренировать с детства и практически довел до выпуска… И достаточно было двух раз в неделю, чтобы сегодня играть на достаточно хорошем любительском уровне, - сказал тренер, сообщает tribuna.com.

Дмитрий Басков рассказал, что никогда не заставлял Николая тренироваться. Сын президента все 10 лет тренировался «с огромным желанием».

- В нем есть такая неуступчивость. Он всегда ориентирован на результат. Он все делает для того, чтобы победить. Уверен, он был бы крутым спортсменом.

Тренер также разоткровенничался по поводу характера парня вне льда. Он, заявил, что Николай очень крутой, а для своих лет честный, открытый, интеллигентный человек. Басков с гордостью ставит в пример сына президента своему собственному сыну Дане.

Дмитрий поделился, что Николай единственный, кто отказался играть в президентской команде на Рождественском турнире, так как он не хотел бросать «Гриффонов», за которых выступал в «Золотой шайбе».

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