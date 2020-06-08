2020-06-08T16:20:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Фельдшеру из Лиды, который вел блог и ходил на пикеты, не продлили контракт

Сам Павел утверждает, что это за встречу с блогером Сергеем Тихановским и за высказывания о ситуации с коронавирусом
Сергей Диндиков
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Павла за месяц уведомили об увольнении. Фото: vk.comПавла за месяц уведомили об увольнении. Фото: vk.com
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Фельдшера скорой помощи из Лиды Павла Палейчика на работе уведомили, что 9 июля, срок его пятилетнего контракта истекает, а новый подписан не будет.

Павел говорит, что увольняют без объяснения причины. Месяц дорабатывает, и всё. Главврач сказал: «Посиди дома, подумай», пишет NN.by.

Фельдшер думал продолжить работать на скорой. Куда сейчас идти – не знает. Есть частный медицинский центр, но, как говорит сам Павел, туда не так легко попасть. Жена Юля, работает врачом районной больницы. Сейчас она находится в декретном отпуске.

Проблемы фельдшера на работе начались после встречи с блоггером Сергеем Тихановским. В его блоге Павел рассказал об эпидемии в городе и ситуации в больнице. Тогда его осудили на семь суток ареста.

За всё время что Павел Палейчик работал в больнице, у него был всего один выговор. Нужно было отвезти отца в клинику. Павел отработал полсмены и попросил коллегу заменить его. Руководство сочло это за прогул.

Коллеги заступились за Павла. Сотрудниками Лидского пункта скорой помощи было написано обращение к главврачу районной больницы. Они высказались в поддержку фельдшера и попросили не увольнять его.

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