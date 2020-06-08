2020-06-08T16:38:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Официально «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев, но билеты уже можно купить в Варшаву и Вену

На сайте авиакомпании также есть в продаже билеты во Львов, Ташкент и другие города. Но официальной информации о возобновлении других регулярных рейсов «Белавиа» пока нет
Эвика ОТТО
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С 16 июня «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в КишиневС 16 июня «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в КишиневФото: Эвика ОТТО
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Компания Belavia сообщила на свой официальной странице в Facebook о возобновлении регулярных рейсов в Кишинев.

- С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск! Вылеты 2 раза в неделю по вторникам и пятницам, - говорится в сообщении. К слову, эконом-билет в одну сторону стоит от 200 рублей.

На сайте авиакомпании можно приобрести билеты на регулярные рейсы в Вену с 15 июня. Стоимость билета в столицу Австрии начинается от 300 рублей. Также можно купить билеты во Львов с 16 июня - стоимость за самый бюджет квиток стартует от 133 рублей. А с 17 июня в продаже есть билеты в Варшаву. Эконом вариант стоит от 200 рублей. В Ташкент «Белавиа» планирует начать полеты с 7 июля - билеты обойдутся в сумму от 450 рублей.

Мы позвонили в справочную службу Belavia, чтобы узнать, насколько актуальна информация о покупке билетов, если нет официального заявления авиаперевозчика.

- Все, что доступно к покупке - актуально, - сообщила сотрудница службы.

- То есть самолеты полетят?

- Да, - ответила консультант.

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