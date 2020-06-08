Итальянские карабинеры задержали белоруса, который украл у бывшей подруги мобильник, чтобы за ней следить

Также он хотел иметь доступ ко всем ее контактам и переписке

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В Италии карабинерами был задержан белорус. Он украл у своей бывшей девушки мобильный телефон, чтобы отслеживать ее передвижения, пишут местные СМИ.

Во фракции Вичьомаджо коммуны Чивителла-ин-Валь-ди-Кьяна, что в итальянской провинции Ареццо, после ссоры со своим бывшим мужчиной в местные правоохранительные органы обратилась 45-летняя женщина.

Они установили, что белорус украл у местной жительницы мобильник. Он хотел проследить за ней, ее контактами и перепиской. Поэтому уже почти установил на телефон незаконные программы.

Вместе с тем силовики выяснили, что белорус-ловелас на протяжении долгого времени весьма напористо давал знать о своих чувствах бывшей подруге постоянными преследованиями. Он категорически отвергал и не принимал такое понятие, как расставание.

Проведя быстрое расследование, карабинеры разыскали 36-летнего гражданина РБ. Его обыскали и нашли украденный телефон. Сейчас он находится под домашним арестом.

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