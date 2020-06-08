Появилось расписание чартеров в Турцию, турагенства начали продавать путевки

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Сразу несколько туроператоров сообщили о старте чартерных рейсов в Анталию, Бодрум, Кушадасы. Так, консолидатор чартерных рейсов, оператор «АэроБелСервис» будет летать в Анталию из Минска с 1 июля, из Гомеля - с 10 июля. Полеты в Бодрум начнутся со 2 июля, в Кушадасы - с 3 июля. Туроператор Tez Tour начинает свою чартерную программу с 4 июля: улететь на отдых можно будет из Минска, Бреста, Витебска и Гродно. Самолеты будут летать в Анталию и Кушадасы.

Власти Турции сообщили, что не будут требовать справок об отсутствии коронавируса, но всем туристам придется посетить «тест-центры» в аэропорту. Каждому гостю по прилету будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туриста ждет тест PCR, который показывает результат в течение часа.

Кроме того, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что Турция приняла все меры по обеспечению безопасности отдыхающих - в аэропортах, отелях, ресторанах и на пляжах. Так, на пляже между шезлонгами, в лобби отеля, на шведском столе, в ресторанах и в аэропорту будет соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра.

К слову, еду на шведском столе отдыхающим будут накладывать официанты. В некоторых отелях и вовсе отменили шведский стол: пищу будут разносить официанты. На входах в турецких отелях уже установлены автоматизированные тепловые камеры - для измерения температуры как постояльцев, так и сотрудников отелей. Ввели также дезинфекцию багажа для прибывающих туристов, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

- Если у туриста тест будет положительным, его тут же отправят в турецкую больницу - страховка покрывает лечение от коронавируса, - сообщили специалисты компании «АэроБелСервис».