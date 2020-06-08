2020-06-08T17:40:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Появилось расписание чартеров в Турцию, турагенства начали продавать путевки

«Белавиа» будет летать из Минска, Гродно, Бреста и Витебска
Эвика ОТТО
Поделиться:
Появилось расписание чартеров в Турцию, турагенства начали продавать путевки.Появилось расписание чартеров в Турцию, турагенства начали продавать путевки.Фото: Эвика ОТТО
Изменить размер текста:

Сразу несколько туроператоров сообщили о старте чартерных рейсов в Анталию, Бодрум, Кушадасы. Так, консолидатор чартерных рейсов, оператор «АэроБелСервис» будет летать в Анталию из Минска с 1 июля, из Гомеля - с 10 июля. Полеты в Бодрум начнутся со 2 июля, в Кушадасы - с 3 июля. Туроператор Tez Tour начинает свою чартерную программу с 4 июля: улететь на отдых можно будет из Минска, Бреста, Витебска и Гродно. Самолеты будут летать в Анталию и Кушадасы.

Власти Турции сообщили, что не будут требовать справок об отсутствии коронавируса, но всем туристам придется посетить «тест-центры» в аэропорту. Каждому гостю по прилету будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туриста ждет тест PCR, который показывает результат в течение часа.

Кроме того, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что Турция приняла все меры по обеспечению безопасности отдыхающих - в аэропортах, отелях, ресторанах и на пляжах. Так, на пляже между шезлонгами, в лобби отеля, на шведском столе, в ресторанах и в аэропорту будет соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра.

К слову, еду на шведском столе отдыхающим будут накладывать официанты. В некоторых отелях и вовсе отменили шведский стол: пищу будут разносить официанты. На входах в турецких отелях уже установлены автоматизированные тепловые камеры - для измерения температуры как постояльцев, так и сотрудников отелей. Ввели также дезинфекцию багажа для прибывающих туристов, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

- Если у туриста тест будет положительным, его тут же отправят в турецкую больницу - страховка покрывает лечение от коронавируса, - сообщили специалисты компании «АэроБелСервис».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава инициативной группы Валерия Цепкало заявил, что собрано уже 119 тысяч подписей
Андрей Дмитриев: Попытаемся пробиться в участковые комиссии, чтобы контролировать честный подсчет голосов
Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели
Мусоровоз сбил насмерть 86-летнюю пенсионерку в Берестовицком районе
Появилось расписание чартеров в Турцию, турагенства начали продавать путевки
Итальянские карабинеры задержали белоруса, который украл у бывшей подруги мобильник, чтобы за ней следить
Официально «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев, но билеты уже можно купить в Варшаву и Вену
Фельдшеру из Лиды, который вел блог и ходил на пикеты, не продлили контракт
Хоккейный тренер Николая Лукашенко о его характере: «В нем есть неуступчивость, все делает, чтобы победить»
«Рядовой Джеймс из миротворческих сил ООН» выманил у 52-летней витебчанки все сбережения
Басков разыгрывает шоколадку с автографом Александра Лукашенко
В Беларусь пришла жара: в выходные 13 и 14 июня столбик термометра поднимется до +36!
В Витебской области православная община самовольно установила луковицу на 200-летнюю усадьбу. Минкульт требует ее убрать
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года: за сутки +823 заражения и +7 смертей
Фотофакт. В Минске рука игромана застряла в автомате «Проверь свою ловкость!»
Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира
«Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой». В Житковичском районе поймали браконьеров-беспредельщиков
Самый богатый житель Витебской области заработал 290 тысяч рублей в 2019 году
Непристегнутого ремнем водителя выбросило через багажник во время ДТП
Женщина упала в колодец в Калинковичском районе
ВОЗ: Коронавирусом заболели более 7 миллионов человек по всему миру