2020-06-08T17:42:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мусоровоз сбил насмерть 86-летнюю пенсионерку в Берестовицком районе

В результате столкновения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью
ИННА КОРСАК
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Мусоровоз насмерть сбил 86-летнюю женщину в Берестовицком районе. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкомаМусоровоз насмерть сбил 86-летнюю женщину в Берестовицком районе. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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На официальной странице вконтакте ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что в понедельник, 8 июня, мусоровоз сбил насмерть 86-летнюю пенсионерку в Берестовицком районе.

«По словам 32-летнего водителя мусоровоза, перед тем, как начать движение, он посмотрел по сторонам и не заметил никаких помех. Когда начал движение, то почувствовал, что «МАЗ» на что-то наехал. Водитель вышел из машины и увидел пожилую женщину, которая лежала на дороге без сознания», - отметили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники скорой помощи оперативно выехали на место и пытались спасти потерпевшую. Женщина 86-ти лет скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Проводится проверка по факту ДТП. Сотрудники выясняют обстоятельства, по которым пенсионерка оказалась под задним правым колесом мусоровоза.

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Авария произошла в Чаусском районе (подробности).

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