2020-06-08T18:12:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

А российский рубль подорожал
ИННА КОРСАК
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Курсы валют в Беларуси на 8 июня 2020 года. Фото: pixabay.comКурсы валют в Беларуси на 8 июня 2020 года. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 8 июня.

Доллар подешевел на 0,0079 и теперь стоит 2,3732 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0192 и теперь стоит 2,6836 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0069 и теперь стоит 3,4764 белорусского рубля.

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