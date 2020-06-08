2020-06-08T18:38:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Андрей Дмитриев: Попытаемся пробиться в участковые комиссии, чтобы контролировать честный подсчет голосов

Претендент в кандидаты предлагает Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Сергею Черечню объединиться
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Андрей Дмитриев.Андрей Дмитриев.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Андрей Дмитриев, сопредседатель «Говори правду» записал видеообращение. Потенциальный кандидат напомнил, что ГП по закону может выдвигать граждан в участковые комиссии. Напомним, именно они считают голоса.

- Сегодня очень много разговоров о том, что важно контролировать подсчет голосов. Идут декларации, интервью. Я согласен со всеми словами и предлагаю конкретное дело. Давайте сегодня объединимся для того, чтобы выдвинуть как можно большее количество людей в участковые комиссии. Я уверен, что ни один кандидат это не может сделать поодиночке. Поэтому я предлагаю сегодня всем кандидатам в президенты. Ну, всем, кроме одного. Объединиться и выдвинуть людей в участковые комиссии, - сказал политик. - Попытаемся пробиться в участковые комиссии, чтобы контролировать честный подсчет голосов. Уверен, в этом заинтересованы все мы. Все, кто хотим перемен.

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Андрей Дмитриев: Попытаемся пробиться в участковые комиссии, чтобы контролировать честный подсчет голосов
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