Глава инициативной группы Валерия Цепкало заявил, что собрано уже 119 тысяч подписей
Как сообщает портал nn.by, Валерий Цепкало уже собрал 119 тысяч подписей.
Кандидат в президенты Виктор Бабарико собрал 167 тысяч подписей. Об этом он рассказал 7 июня на встрече с инициативной группой в Могилеве.
За действующего президента Александра Лукашенко собран один миллион подписей.
Сбор подписей заканчивается 19 июня.
Напомним, что президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.
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