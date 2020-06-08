2020-06-08T18:46:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Глава инициативной группы Валерия Цепкало заявил, что собрано уже 119 тысяч подписей

Сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты заканчивается 19 июня
ИННА КОРСАК
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За Валерия Цепкало собрали 119 тысяч подписей. Фото: minsknews.byЗа Валерия Цепкало собрали 119 тысяч подписей. Фото: minsknews.by
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Как сообщает портал nn.by, Валерий Цепкало уже собрал 119 тысяч подписей.

Кандидат в президенты Виктор Бабарико собрал 167 тысяч подписей. Об этом он рассказал 7 июня на встрече с инициативной группой в Могилеве.

За действующего президента Александра Лукашенко собран один миллион подписей.

Сбор подписей заканчивается 19 июня.

Напомним, что президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.

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