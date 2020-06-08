Трагическая гибель: молодой военнослужащий скончался от огнестрельного ранения

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Официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик на своей странице в facebook сообщила, что от огнестрельного ранения скончался молодой военнослужащий. Рядовому Волошину С. С. Был 21 год.

«Сотрудники Министерства обороны и Следственного комитета Беларуси устанавливают обстоятельства трагической гибели военнослужащего», — рассказала Наталья Гаврусик.

Рядовой служил в зенитной ракетной бригаде, характеризовался положительно.

В Министерстве обороны заверили, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего рядового Волошина С. С.

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