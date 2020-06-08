Несчастный случай на озере: в Гомельском районе утонул 15-летний мальчик

На озере в Гомельском районе утонул 15-летний мальчик. Фото: sb.by

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Как сообщает БЕЛТА, на озере в Гомельском районе утонул 15-летний мальчик. Трагический случай произошел в понедельник, 8 июня.

«Как стало известно, компания ребят отдыхала на берегу озера. Один из подростков решил поплавать. Он отплыл от берега на 15 метров и исчез», — пояснил специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Сергей Костюченко.

Друзья подростка оперативно вызвали спасателей. На озере работали водолазы.

Выясняются детали произошедшего.

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