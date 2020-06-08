2020-06-08T19:50:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Несчастный случай на озере: в Гомельском районе утонул 15-летний мальчик

Подросток решил покупаться и утонул
ИННА КОРСАК
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На озере в Гомельском районе утонул 15-летний мальчик. Фото: sb.byНа озере в Гомельском районе утонул 15-летний мальчик. Фото: sb.by
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Как сообщает БЕЛТА, на озере в Гомельском районе утонул 15-летний мальчик. Трагический случай произошел в понедельник, 8 июня.

«Как стало известно, компания ребят отдыхала на берегу озера. Один из подростков решил поплавать. Он отплыл от берега на 15 метров и исчез», — пояснил специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Сергей Костюченко.

Друзья подростка оперативно вызвали спасателей. На озере работали водолазы.

Выясняются детали произошедшего.

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Подросток, который потерял сознание под водой в бассейне, но его спасли, умер в больнице.

Мальчика тут же передали медикам, но на следующий день, 2 июня он скончался в больнице. (подробности)

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