Продавец «Белсоюзпечати» в Гродно украла из кассы более 1200 белорусских рублей
В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что продавец «Белсоюзпечати» в Гродно украла из кассы более 1200 белорусских рублей.
«Удалось установить, что 61-летняя женщина работала в киоске на протяжении двух лет. В мае она перестала выходить на работу без объяснения причин. При проведении инвентаризации выяснилось, что из кассы исчезли 1212 белорусских рублей», — пояснили в УВД Гродненского облисполкома.
Как оказалось, женщине понадобились деньги для того, чтобы рассчитаться с кредитом. Часть суммы она успела отправить своему сыну в Россию.
Часть суммы пенсионерка вернула.
Возбуждено уголовное дело.
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