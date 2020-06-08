В Гродно продавец "Белсоюзпечати" украла из кассы более 1200 белорусских рублей. Фото: УВД Гродненского облисполкома

Деньги женщине нужны были для того, чтобы рассчитаться с кредитом

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В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что продавец «Белсоюзпечати» в Гродно украла из кассы более 1200 белорусских рублей.

«Удалось установить, что 61-летняя женщина работала в киоске на протяжении двух лет. В мае она перестала выходить на работу без объяснения причин. При проведении инвентаризации выяснилось, что из кассы исчезли 1212 белорусских рублей», — пояснили в УВД Гродненского облисполкома.

Как оказалось, женщине понадобились деньги для того, чтобы рассчитаться с кредитом. Часть суммы она успела отправить своему сыну в Россию.

Часть суммы пенсионерка вернула.

Возбуждено уголовное дело.

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