ДТП в Минске: водитель «Хонды» врезался в автомобиль «Киа», скрылся с места происшествия, но потом вернулся
В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске 8 июня водитель «Хонды» врезался в автомобиль «Киа», скрылся с места происшествия, но потом вернулся.
«Как удалось выяснить сотрудникам, водитель легкового автомобиля марки «Хонда» двигался по проспекту Независимости со стороны ул. Сурганова в направлении ул. Калинина. При перестроении в другую полосу, он столкнулся с автомобилем «Киа». После этого, водитель «Хонды» наехал на бордюр и опрокинулся», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водителю автомобиля «Хонда» удалось скрыться с места происшествия, но он решил вернуться обратно.
Устанавливаются детали произошедшего.
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