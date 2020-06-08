ДТП в Минске: водитель «Хонды» врезался в автомобиль «Киа», скрылся с места происшествия, но потом вернулся

ДТП в Минске: водитель автомобиля "Хонда" в резался в "Киа", скрылся с места происшествия, но потом вернулся. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Хорошая новость: в результате ДТП пострадавших нет

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске 8 июня водитель «Хонды» врезался в автомобиль «Киа», скрылся с места происшествия, но потом вернулся.

«Как удалось выяснить сотрудникам, водитель легкового автомобиля марки «Хонда» двигался по проспекту Независимости со стороны ул. Сурганова в направлении ул. Калинина. При перестроении в другую полосу, он столкнулся с автомобилем «Киа». После этого, водитель «Хонды» наехал на бордюр и опрокинулся», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителю автомобиля «Хонда» удалось скрыться с места происшествия, но он решил вернуться обратно.

Устанавливаются детали произошедшего.

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