Фотофакт. В Речицком районе 22-летний водитель автомобиля «Rover» врезался в грузовик и погиб
В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что 8 июня, в понедельник, в Речицком районе 22-летний водитель автомобиля «Rover» врезался в грузовик и погиб.
«Удалось установить, что водитель автомобиля «Rover» совершил обгон и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком «МАЗ», — пояснили в СК Беларуси.
Сотрудники устанавливают детали случившегося и ищут свидетелей, которые располагают записями с видеорегистратора.
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