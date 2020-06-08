Фотофакт. В Речицком районе 22-летний водитель автомобиля «Rover» врезался в грузовик и погиб

В Речицком районе 22-летний водитель врезался в грузовик и погиб. Фото: телеграм-канал СК Беларуси

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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что 8 июня, в понедельник, в Речицком районе 22-летний водитель автомобиля «Rover» врезался в грузовик и погиб.

«Удалось установить, что водитель автомобиля «Rover» совершил обгон и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком «МАЗ», — пояснили в СК Беларуси.

Сотрудники устанавливают детали случившегося и ищут свидетелей, которые располагают записями с видеорегистратора.

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