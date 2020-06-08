Блогеру Тихановскому предъявлено обвинение: он остается под стражей до проведения выборов в августе

Тихановскому предъявлено обвинение: он остается под стражей до выборов. Фото: freesmi.by

По какой статье предъявлено обвинение, пока не сообщается

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Как сообщает БелаПАН, блогеру Тихановскому предъявлено обвинение и он остается под стражей до проведения выборов в августе. Шесть задержанных вместе с блогером, также остаются под стражей.

По какой статье предъявлено обвинение, пока не сообщается. Однако это станет известно уже в ближайшее время.

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан 29 мая во время сбора подписей в поддержку своей жены в Гродно. А 4 июня во время обыска в квартире матери Сергея были обнаружены 900 тысяч долларов.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

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