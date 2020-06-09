Фельдшеру из Лиды, которому не продлили контракт, всего за пять часов собрали более 10 тысяч белорусских рублей. Фото: 123ru.net

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Как сообщает портал nn.by, фельдшеру из Лиды, которому не продлили только что закончившийся пятилетний контракт, всего за пять часов собрали более 10 тысяч белорусских рублей.

На благотворительной площадке Molamola неравнодушные белорусы решили таким образом поддержать фельдшера. Изначально планировалось собрать 2 тысячи рублей. Павел остается без работы, а его жена, тоже медик, сейчас находится в декретном отпуске.

Напомним, что фельдшер Павел Палейчик участвовал в одном из стримов Тихановского и был арестован на семь суток. Когда его отпустили, на работе руководство объявило, что контракт, который заканчивается ровно через месяц, продлевать не будут.

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