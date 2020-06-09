2020-06-09T07:08:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Актер Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречу и врезался в грузовик

В отношении артиста, который был за рулем пьяным, возбудили уголовное дело [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Нетрезвый Ефремов на скорости вылетел на встречку. Фото: Twitter.Нетрезвый Ефремов на скорости вылетел на встречку. Фото: Twitter.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в центре российской столицы около полуночи в понедельник, 8 июня, сообщили ТАСС правоохранители.

Столкновение «Джип Гранд Чероки», которым управлял Миахил Ефремов, и грузовика «Лада» произошло на площади Смоленская в Москве.

- В аварии есть пострадавший - это водитель «Лады». Работающий курьером службы доставки продуктов мужчина, получил в ДТП серьезные травмы и был госпитализирован, - уточнили правоохранители.

По предварительной информации «Джип» Ефремова оказался на встречке. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД Москвы, артист за рулем был нетрезвым. В отношении киноактера возбудили уголовное дело. Идет следствие.

Дети Ефремова по-разному отреагировали на произошедшее, написала lenta.ru. Так сын Никита Ефремов, назвал случившееся «большой трагедией» и попросил не беспокоить его по поводу комментариев, сославшись на одолевающие эмоции. А вот дочка Ефремова, Анна-Ефремова, холодно пояснила, что к отцу после ДТП она не ездила и не созванивалась. Прагматично и сухо добавив, что «разберется сам, не маленький уже» и, что пьяным за рулем не место.

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