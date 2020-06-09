Новая схема мошенничества в Беларуси: ответив на один звонок, продавец обнулила банковский счет магазина

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В XXI веке преступникам для ограблений иногда даже не надо выходить из дома - компьютерная техника и доверчивость граждан приходят им на помощь. Кроме того, и схемы кибермошенничеств год от года становятся все более ухищренными.

В расставленные сети в начале мая 2020 года попалась продавец одного из салонов связи в Пинске. Женщина ответила на один звонок и оставила магазин без денег, сообщила пресс-служба СК в официальном Telegram.

- Пока неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи днем 7 мая. Мужчина сказал продавцу салона, что звонит из техподдержки, мол нужно протестировать платежную компьютерную систему. Женщина не усомнилась в его словах и быстро выполнила потребовавшиеся от нее манипуляции. После этого со счета салона «ушли» свыше 1900 рублей, звонок оборвался, - пояснили в СК.

По факту кибермошенничества возбуждено уголовное дело, идет следствие.

В Следственном комитете напоминают, что нельзя совершать действия с банковскими счетами по указанию неизвестных лиц. Запрещено кому-либо сообщать реквизиты своего счета в банке и номер карты. Логины и пароли от платежных систем должны храниться в тайне.

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