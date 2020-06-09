2020-06-09T09:49:19+03:00
Минск
КП Беларусь

В минском аэропорту задержали белоруса с чужим украинским паспортом: говорит, нашел в Португалии

Путешественника могут посадить на два года
Надежда БУТОВИЧ
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Пограничников смутил паспорт, предъявленный пассажиром, и они оказались правы. Фото: unian.net.Пограничников смутил паспорт, предъявленный пассажиром, и они оказались правы. Фото: unian.net.
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Оформляя пассажиров на рейс из Амстердама, сотрудники Нацаэропорта «Минск» выявили путешественника с фальшивыми документами. Подробности сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета.

Инцидент произошел в минувший вторник, 2 июня. Один из прилетевших предъявил паспорт гражданина Украины. Документ вызвал подозрения у пограничников и, как оказалось, не зря.

- Спецпроверка документов позволила определить, что паспорт, предъявленный мужчиной, ему не принадлежит, - утончили в ГПК.

Долго отпираться прилетевший пассажир не стал: он сознался, что является не украинцем, а белорусом. Паспорт, который он отдал пограничникам, нашел во время путешествия в Португалии. Но зачем отважился воспользоваться чужим документом, не поясняет.

- Путешественнику предъявили обвинение в покушении на умышленное незаконное нарушение границы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за использование поддельных документов, ему грозит максимально до двух лет ограничения свободы, - добавили в Госпогранкомитете.

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