2020-06-09T09:55:52+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Глава ВОЗ: «Ситуация с коронавирусом в мире не улучшается»

Более-менее из пандемии «выбралась» Европа, но в других регионах планеты заболеваемость только растет
Надежда БУТОВИЧ
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ВОЗ намерена сильнее отслеживать контакты инфицированных со здоровыми людьми, в том числе, при помощи цифровых технологий.ВОЗ намерена сильнее отслеживать контакты инфицированных со здоровыми людьми, в том числе, при помощи цифровых технологий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что ВОЗ с сожалением зафиксировала более 7 миллионов случаев инфицирования COVID-19 по всему миру. На вторник, 9 июня, эта цифра снова увеличилась: 7,199 миллиона заболевших, 408 737 умерших и около 3,5 миллиона выздоровевших, сообщил ресурс worldometers.info.

Такая все возрастающая статистика огорчает главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса, информирует ТАСС.

- В целом в мире ситуация с распространением коронавируса ухудшается. Некоторые улучшения видны только в Европе, - с сожалением резюмировал глава ВОЗ.

И если в конце мая ежедневный прирост инфицированных коронавирусом составлял +100 тысяч, то в воскресенье, 7 мая, это число возросло уже до 136 тысяч заболевших за сутки. Большинство новых случаев инфицирования диагностируются в десяти государствах Америки и Южной Азии, но в ВОЗ отмечают рост заболеваемости также и в Восточной Европе, Центральной Азии.

- Мы призываем к активному наблюдению в противовес самоуспокоению. Особенно во время массовых мероприятий различного толка, начавших возобновляться во многих государствах, - предупредил гендиректор организации.

Напомним, 9 июня ВОЗ проведет онлайн-конференцию по вопросам отслеживания контактов инфицированных пациентов со здоровыми людьми. Главным образом, организация намерена консультировать и внедрять функционал цифрового отслеживания контактов.

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