2020-06-09T09:42:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Умер водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

Сам актер практически не пострадал, а медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови
Ирина ВЕТРОВА
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Авария случилась на площади Смоленская в Москве. Фото: ria.ruАвария случилась на площади Смоленская в Москве. Фото: ria.ru
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Серьезная авария с участием российского актера Михаила Ефремова случилась около полуночи в понедельник, 8 июня. Как стало известно, водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в этом ДТП, умер. Об этом сообщает ria.ru.

Столкновение «Джип Гранд Чероки», которым управлял Михаил Ефремов, и грузовика «Лада» случилось на площади Смоленская в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу, где он врезался в фургон, водителя которого зажало в машине. С тяжелыми травмами мужчина был доставлен в больницу. У него диагностировали множественные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы.

Сообщается, что сам Михаил Ефремов практически не пострадал. Он был задержан и отправлен на медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в его крови.

Возбуждено уголовное дело.

Актеру может грозить до 12 лет лишения свободы.

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