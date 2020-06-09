2020-06-09T10:35:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Следственный комитет предъявил обвинения Тихановскому и еще семи фигурантам, задержанным во время пикета в Гродно

Расследуется уголовное дело, подозреваемых обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции
Надежда БУТОВИЧ
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Все подозреваемые на время следствия находятся под стражей.Все подозреваемые на время следствия находятся под стражей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Ранее «Комсомолка» писала о том, что во время пикета по сбору подписей в поддержку возможного кандидата в президенты Светланы Тихановской в Гродно были задержаны несколько человек, в том числе глава ее инициативной группы и муж - блогер Сергей Тихановский.

Во вторник, 9 июня, стало известно, что задержанным в областном городе активистам предъявили обвинения. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-аккаунте.

- Как стало известно следствию, в пятницу, 29 мая, во время пикета по сбору подписей в Гродно было организовано незаконное общественное мероприятие. В ходе данного митинга были совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате данных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в СК.

Уточняется, что возбуждено и расследуется уголовное дело о насилии в отношении милиционеров. Обвинения предъявлены Сергею Тихановскому и еще семи лицам. Их подозревают в организации и подготовке действий, грубо нарушивших общественный порядок (Прим.: ч. 1 342 статьи УК).

- Действия одного из фигурантов также квалифицируются по 364 статье Уголовного Кодекса - насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, - уточнили в пресс-службе.

Также после изучения видео с места событий СК возбудил уголовное дело еще в отношении одного фигуранта, «применившего насилие к сотрудникам милиции, которые доставляли задержанного в служебный транспорт».

Уточняется, что обвиняемые находятся под стражей согласно санкции прокурора. Следствие не окончено, назначен ряд судмедэкспертиз.

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