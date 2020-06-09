2020-06-09T10:38:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Медики рассказали о том, может ли летняя жара убить коронавирус

Носить маски по-прежнему нужно
Ирина ВЕТРОВА
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Врачи продолжают бороться с коронавирусом.Врачи продолжают бороться с коронавирусом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Как повлияет на коронавирус жара, которая пришла в Беларусь? Может ли быть такое, что коронавирус, как и грипп, - это сезонное заболевание, и количество заболевших летом резко снизится?

Заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1»:

- Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Поэтому, опять же, все зависит от того, насколько мы сами - каждый человек - будем соблюдать те действия, которые были рекомендованы ранее.

Медики напоминают о том, что маски по-прежнему нужно носить в общественных местах, а также не забывать о правилах социального дистанцирования.

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