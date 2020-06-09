«Он пришел ко мне в три ночи - давай выпьем. Выпили, просыпаюсь, а денег нету»: коллега украл из сейфа брестчанина $33 тысячи
Правоохранители Бреста раскрыли дело о краже крупной суммы наличности, сообщила пресс-служба МВД.
«Он пришел ко мне в 3 ночи - давай выпьем. Ну, выпили без вопросов. Я просыпаюсь - денег нету», - с таких слов начинается видео допроса потерпевшего, которое опубликовали правоохранители.
Потерпевший мужчина - 49-летний брестчанин, который, поддавшись на уговоры коллеги, утром 5 июня проснулся с головной болью и… пустым сейфом.
- Как выяснилось с утра, 30-летний знакомый, среди ночи предложивший ему выпить, исчез, прихватив крупную сумму наличности: примерно 30 тысяч долларов и около 10 тысяч белорусских рублей, - пояснили в пресс-службе.
За украденные деньги брестчанин купил знакомой украшения на 3 тысячи рублей, сделав красивый жест. Фото: МВД.
Правоохранителям удалось оперативно выйти на девушку обвиняемого. К тому времени на украденные деньги он уже купил ей золотые украшения стоимостью более 3 тысяч белорусских рублей и спрятал в ее машине основную часть валюты, о чем брестчанка даже и не подозревала.
- Пока шло следствие, фигуранту сообщили, что его разыскивает милиция. Брестчанин поспешил к коллеге, чтобы уладить конфликт, и по дороге был задержан. Как выяснилось, деньги, которые он не передал подруге, мужчина спустил в игровых автоматах, - уточнили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже в особо крупном размере. Подозреваемый находится в изоляторе.
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