2020-06-09T11:12:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Он пришел ко мне в три ночи - давай выпьем. Выпили, просыпаюсь, а денег нету»: коллега украл из сейфа брестчанина $33 тысячи

Как выяснилось, за бутылкой мужчина сам рассказал похитителю и о деньгах, и сейфе, и даже показал, где ключ хранится [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Выпивая с коллегой бресчанин рассказал ему о сбережениях и показал ключ от сейфа. Фото: стоп-кадр | видео МВД.Выпивая с коллегой бресчанин рассказал ему о сбережениях и показал ключ от сейфа. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
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Правоохранители Бреста раскрыли дело о краже крупной суммы наличности, сообщила пресс-служба МВД.

«Он пришел ко мне в 3 ночи - давай выпьем. Ну, выпили без вопросов. Я просыпаюсь - денег нету», - с таких слов начинается видео допроса потерпевшего, которое опубликовали правоохранители.

Потерпевший мужчина - 49-летний брестчанин, который, поддавшись на уговоры коллеги, утром 5 июня проснулся с головной болью и… пустым сейфом.

- Как выяснилось с утра, 30-летний знакомый, среди ночи предложивший ему выпить, исчез, прихватив крупную сумму наличности: примерно 30 тысяч долларов и около 10 тысяч белорусских рублей, - пояснили в пресс-службе.

За украденные деньги брестчанин купил знакомой украшения на 3 тысячи рублей, сделав красивый жест. Фото: МВД.

За украденные деньги брестчанин купил знакомой украшения на 3 тысячи рублей, сделав красивый жест. Фото: МВД.

Правоохранителям удалось оперативно выйти на девушку обвиняемого. К тому времени на украденные деньги он уже купил ей золотые украшения стоимостью более 3 тысяч белорусских рублей и спрятал в ее машине основную часть валюты, о чем брестчанка даже и не подозревала.

- Пока шло следствие, фигуранту сообщили, что его разыскивает милиция. Брестчанин поспешил к коллеге, чтобы уладить конфликт, и по дороге был задержан. Как выяснилось, деньги, которые он не передал подруге, мужчина спустил в игровых автоматах, - уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже в особо крупном размере. Подозреваемый находится в изоляторе.

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«Он пришел ко мне в три ночи - давай выпьем. Выпили, просыпаюсь, а денег нету»: коллега украл из сейфа брестчанина $33 тысячи
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