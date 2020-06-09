2020-06-09T11:21:12+03:00
Минск
КП Беларусь

Замглавврача 10-ой больницы Минска: «Аппарат КТ для диагностики пневмоний работает 24 часа 7 дней в неделю»

При этом медик отмечает, что в клинику стало поступать меньше пациентов с подтвержденным COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В 10-ю КГБ Минска стало поступать меньше больных с подтвержденным коронавирусом. Фото: minsknews.by.В 10-ю КГБ Минска стало поступать меньше больных с подтвержденным коронавирусом. Фото: minsknews.by.
Изменить размер текста:

Представители белорусского Минздрава уже не раз отмечали начало снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Минске и Витебске.

Такую информацию наблюдают и медики на местах. Например, о том, что в 10-ю больницу Минска стало поступать меньше пациентов с подтвержденным коронавирусом, агентство «Минск-Новости» проинформировало со слов Михаила Попова, замглавврача по лечебной работе городской клинической больницы.

- Если судить по нашей клинике, то можно заметить, что ситуация с заболеваемостью СOVID-19 несколько улучшилась. Таких пациентов на сегодняшний день стало поступать меньше. Касаемо инфицированных коронавирусом, поступивших в нашу больницу, то на данный момент нет принципиальных изменений в подходах к лечению. Но надо подчеркнуть, что к каждому пациенту - индивидуальный подход, - пояснил медик.

Однако несмотря на то, что уменьшается число инфицированных «ковидом», нельзя сказать, что у врачей убавилось работы. Например, аппарат компьютерной томографии (КТ), на котором выполняется сейчас диагностика пневмоний, в столичной клинике работает круглосуточно: 24 часа 7 дней в неделю.

- В среднем выполняется от 65 до 80 исследований ежедневно. КТ делают при средней и тяжелой формах болезни, а порой и при легкой - это, чаще всего, зависит от сопутствующей клинической симптоматики, - уточнил доктор Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Европе, глава ВОЗ констатировал - ситуация ухудшается

Число заболевших превысило 7 миллионов, а умерших - 408 тысяч (подробности).

Убьет ли коронавирус летняя жара? Белорусские медики дали свой ответ

На резкое снижение заболеваемости врачи не рассчитывают и даже при +30 просят не забывать о масках (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Чтобы не попасть под самоизоляцию, украинец хотел пройти пешком из Гомеля в Россию через Тернопольскую область
В ЦИК аккредитовали 671 наблюдателя. Правда, пока все они - национальные
Лукашенко об избирательной кампании: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно»
Особенности поступления в БГУ в 2020 году: как подавать документы онлайн и лично
Замглавврача 10-ой больницы Минска: «Аппарат КТ для диагностики пневмоний работает 24 часа 7 дней в неделю»
«Он пришел ко мне в три ночи - давай выпьем. Выпили, просыпаюсь, а денег нету»: коллега украл из сейфа брестчанина $33 тысячи
В минских маршрутках введут оплату мобильником
Медики рассказали о том, может ли летняя жара убить коронавирус
Следственный комитет предъявил обвинения Тихановскому и еще семи фигурантам, задержанным во время пикета в Гродно
«Снял со счета, сказал, где спрячет, и умер»: в Ганцевичах соцработница украла деньги у покойника
Умер водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова
Глава ВОЗ: «Ситуация с коронавирусом в мире не улучшается»
В Могилеве побили рекорд 1956 года, но жарче всего было в Лельчицах - +31,4: синоптики фиксируют первые рекорды лета
В минском аэропорту задержали белоруса с чужим украинским паспортом: говорит, нашел в Португалии
Новая схема мошенничества в Беларуси: ответив на один звонок, продавец обнулила банковский счет магазина
Актер Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в грузовик
Фельдшеру из Лиды, которому не продлили контракт, всего за пять часов собрали более 10 тысяч белорусских рублей
Блогеру Тихановскому предъявлено обвинение: он остается под стражей до проведения выборов в августе
Фотофакт. В Речицком районе 22-летний водитель автомобиля «Rover» врезался в грузовик и погиб
ДТП в Минске: водитель «Хонды» врезался в автомобиль «Киа» и скрылся с места происшествия, но потом вернулся
Продавец «Белсоюзпечати» в Гродно украла из кассы более 1200 белорусских рублей
Несчастный случай на озере: в Гомельском районе утонул 15-летний подросток
Трагическая гибель: молодой военнослужащий скончался от огнестрельного ранения
Глава инициативной группы Валерия Цепкало заявил, что собрано уже 119 тысяч подписей