Замглавврача 10-ой больницы Минска: «Аппарат КТ для диагностики пневмоний работает 24 часа 7 дней в неделю»

В 10-ю КГБ Минска стало поступать меньше больных с подтвержденным коронавирусом. Фото: minsknews.by.

При этом медик отмечает, что в клинику стало поступать меньше пациентов с подтвержденным COVID-19

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Представители белорусского Минздрава уже не раз отмечали начало снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Минске и Витебске.

Такую информацию наблюдают и медики на местах. Например, о том, что в 10-ю больницу Минска стало поступать меньше пациентов с подтвержденным коронавирусом, агентство «Минск-Новости» проинформировало со слов Михаила Попова, замглавврача по лечебной работе городской клинической больницы.

- Если судить по нашей клинике, то можно заметить, что ситуация с заболеваемостью СOVID-19 несколько улучшилась. Таких пациентов на сегодняшний день стало поступать меньше. Касаемо инфицированных коронавирусом, поступивших в нашу больницу, то на данный момент нет принципиальных изменений в подходах к лечению. Но надо подчеркнуть, что к каждому пациенту - индивидуальный подход, - пояснил медик.

Однако несмотря на то, что уменьшается число инфицированных «ковидом», нельзя сказать, что у врачей убавилось работы. Например, аппарат компьютерной томографии (КТ), на котором выполняется сейчас диагностика пневмоний, в столичной клинике работает круглосуточно: 24 часа 7 дней в неделю.

- В среднем выполняется от 65 до 80 исследований ежедневно. КТ делают при средней и тяжелой формах болезни, а порой и при легкой - это, чаще всего, зависит от сопутствующей клинической симптоматики, - уточнил доктор Попов.

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