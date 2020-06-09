2020-06-09T11:23:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Особенности поступления в БГУ в 2020 году: как подавать документы онлайн и лично

В главном вузе страны готовятся к началу приемной кампании
Ирина ВЕТРОВА
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В этом году вирус скорректировал правила поступления.В этом году вирус скорректировал правила поступления.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Коронавирус внес свои изменения и в правила поступления в вузы. В этом году не обойдется без нововведений.

Как сообщили в БГУ, изменения направлены на оперативную подачу документов, сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей. С этой целью увеличен перечень документов, которые можно подать в электронном виде. Теперь поступающие, помимо заполнения онлайн-анкеты, распечатки заявления и загрузки фото, могут разместить на сайте отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении.

В БГУ обращают внимание на то, что электронный ресурс не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а только позволяет поступающим обращаться сразу в приемные комиссии своих факультетов, минуя зоны выдачи и заполнения бланков.

Еще одним новшеством станут электронные очереди подачи документов. Каждому зарегистрировавшемуся абитуриенту будет рекомендовано наиболее комфортное время обращения в приемную комиссию. Однако при этом право выбора остается за поступающим.

При проведении экзаменов будет уменьшен состав групп, рассадку на письменных экзаменах организуют с учетом требований социального дистанцирования, количество аудиторий увеличат.

Получить консультацию по вопросам поступления можно будет по телефону «горячей линии»: 8 (017) 209-50-85.

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