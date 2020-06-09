Особенности поступления в БГУ в 2020 году: как подавать документы онлайн и лично

В этом году вирус скорректировал правила поступления. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменить размер текста: A A

Коронавирус внес свои изменения и в правила поступления в вузы. В этом году не обойдется без нововведений.

Как сообщили в БГУ, изменения направлены на оперативную подачу документов, сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей. С этой целью увеличен перечень документов, которые можно подать в электронном виде. Теперь поступающие, помимо заполнения онлайн-анкеты, распечатки заявления и загрузки фото, могут разместить на сайте отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении.

В БГУ обращают внимание на то, что электронный ресурс не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а только позволяет поступающим обращаться сразу в приемные комиссии своих факультетов, минуя зоны выдачи и заполнения бланков.

Еще одним новшеством станут электронные очереди подачи документов. Каждому зарегистрировавшемуся абитуриенту будет рекомендовано наиболее комфортное время обращения в приемную комиссию. Однако при этом право выбора остается за поступающим.

При проведении экзаменов будет уменьшен состав групп, рассадку на письменных экзаменах организуют с учетом требований социального дистанцирования, количество аудиторий увеличат.

Получить консультацию по вопросам поступления можно будет по телефону «горячей линии»: 8 (017) 209-50-85.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всех попросили выйти, чтобы продезинфицировать парты». Как в Минске проходят экзамены в школах во время коронавируса (ПОДРОБНЕЕ...)