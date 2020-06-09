Лукашенко об избирательной кампании: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно»

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9 июня Александр Лукашенко провел совещание, на котором высказался о ходе избирательной кампании в стране.

- Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко подчеркнул:

«Всего три недели как стартовала избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все «кандидаты в кандидаты» намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм - оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши. То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, - это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется».

Президент обратил внимание на недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением законов и норм морали.

Напомним, выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.

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