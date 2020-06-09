В ЦИК аккредитовали 671 наблюдателя. Правда, пока все они - национальные

ЦИК продолжает регистрировать наблюдателей на выборах президента в 2020 году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это более чем +100 наблюдателей за неделю

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В Центризбиркоме Беларуси обновили статистику аккредитованных ко вторнику, 9 июня, наблюдателей. Такая информация опубликована на сайте комиссии в разделе о президентских выборах 2020 года.

Так, официальную аккредитацию получили 671 наблюдатель, что на 110 человек больше, чем было зарегистрировано в первую неделю июня. Активнее других наблюдать избирательный процесс, как и в предыдущих кампаниях, жаждут представители общественных объединений: профсоюзов из состава ФПБ, БРСМ, «Белой Руси», «Белорусского союза женщин» - 151, 144, 97 и 63 наблюдателя соответственно. Общее число наблюдателей от общественных объединений уже превысило 580 человек.

Политические партии получили аккредитации на 47 наблюдателей, и превалирующий «процент допуска» у Коммунистической партии Беларуси - 38 человек.

Что касается физлиц - граждан, которые также подали заявления на аккредитацию, - то такие «пропуска» у 36 человек.

Напомним, в ЦИК пока не информировали о том, были ли направлены приглашения для присутствия и наблюдения на выборах международным наблюдателям. Но ранее в своем заявлении представители Евросоюза и посольства Великобритании и США обратившись к белорусским властям информировали, что «от Беларуси ожидаются своевременно направленные официальные приглашения для наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ».

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