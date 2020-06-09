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Чтобы не попасть под самоизоляцию, украинец хотел пройти пешком из Гомеля в Россию через Тернопольскую область

В Госпогранкомитете Беларуси сообщают о ряде задержаний на госгранице
Надежда БУТОВИЧ
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Два друга рванули из Челябинска в Евросоюз за лучшей жизнью. Фото: ГПК.Два друга рванули из Челябинска в Евросоюз за лучшей жизнью. Фото: ГПК.
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Несколько эпизодов задержания нарушителей на белорусской госгранице зафиксированы в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе Государственного погранкомитета.

Так в воскресенье, 7 июня, в десяти метрах от украинской границы пограничники задержали 36-летнего мужчину. Как выяснилось, нарушитель - гражданин Украины. В Беларусь он приехал легально к супруге-гомельчанке, а спустя время решил вернуться к месту работы в России, где сняли ограничения. Но ехать решил через дом в Тернопольской области и, чтобы не попасть под правило о 14-дневной самоизоляции, придумал перечесть границу в обход пунктов пропуска.

- Нелегально пересечь белорусскую границу, но уже с Польшей, намеревались и два друга-россиянина. Мужчины прилетели в Москву из Челябинска самолетом, а в сторону Евросоюза ехали поездами пригородного назначения. Так они и попали в Беларусь, пограничники задержали мечтателей о лучшей жизни в ЕС недалеко от госграницы с Польшей вечером 7 июня, - уточнили в ГПК.

В отношении всех задержанных начаты административные процессы. Их ожидает депортация и 5-летний запрет на въезд в Беларусь.

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