Нарушителя режима самоизоляции в Молодечно оштрафовали на 810 рублей

Милиция приходит с проверкой к тем, кто находится на карантине. Фото: minobl.mvd.gov.by

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Список нарушителей режима самоизоляции пополнил 57-летний житель Молодечно.

Напомним, тем, кто находится на 14-дневном карантине, разрешено выходить только в ближайший магазин либо аптеку и вынести мусор. При этом нужно использовать средства индивидуальной защиты. За нарушение режима самоизоляции грозит штраф до 50 базовых величин, а это 1350 рублей.

Когда милиция приехала проверить, как житель Молодечно соблюдает режим самоизоляции, дома его не оказалось. Вскоре он вернулся и объяснил, что был в ближайшем магазине. При этом на нем не было маски и перчаток. Однако мужчина утверждал, что в магазине он их использовал.

Как сообщили в minobl.mvd.gov.by, прояснить ситуацию помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. Сотрудники милиции проверили их и выяснили, что мужчина не использовал средства индивидуальной защиты.

Теперь он должен выплатить штраф в размере 30 базовых величин, а это 810 рублей.

Такую же сумму заплатит и 34-летний мужчина, который вернулся домой с заработков из России. Милиция выяснила, что он без уважительной причины покинул место самоизоляции, не выходил на связь и свободно передвигался по городу.

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