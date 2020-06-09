Из-за коронавируса отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Коронавирус сильно повлиял на российский туризм. Оборот в этой отрасли упал от 95% до 100% Фото: Евгения ГУСЕВА

А туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года

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На 30% может возрасти в своей стоимости российский курортный туризм. А целом вся индустрия будет восстановлена к 2022 году, сообщает газета «Известия».

Коронавирус сильно повлиял на российский туризм. Оборот в этой отрасли упал от 95% до 100%. Потери доходов, по подсчётам Ростуризма, составили 1,5 трлн.

Всё же условия были подходящие более чем в 40 регионах Российской Федерации. Там можно было открывать отели. Как говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, при сохранении действующих ограничений на внешних рубежах России, на внутренних направлениях цены могут вырасти. Связано это с тем, что будет увеличиваться спрос на российские курорты.

«Сейчас меньше работает гостиниц и санаториев. Этот год отметился коротким турсезоном. Возможно, из-за этого собственники и менеджмент этих объектов повысит цены. Глядя на то, как объекты бронируются на оставшиеся летние месяцы, мы видим, что цены могут подскочить больше чем на 20-30%», - сказал вице-президент.

По его прогнозам, рынок въездного туризма в РФ в 2020 году, скорее всего, будет нулевым.

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