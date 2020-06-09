Двое пьяных литовцев нарушили границу ради знакомства с белорусской девушкой

После употребления спиртного через одну из соцсетей они нашли девушку из Беларуси. Она пригласила их к себе в гости

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6 июня вечером недалеко от государственной границы, около деревни Сакуны, что в Поставском районе, сморгонскими пограничниками были задержаны двое пьяных неизвестных мужчин.

Как рассказали в Госпогранкомитете, это безработные граждане Литвы. Один из них 1986 года рождения, другой - 1994 года. После совместного распития спиртных напитков при помощи популярной социальной сети нарушители нашли в Беларуси девушку, которая не обременена гостеприимством, и позвала их к себе в гости. Населенный пункт, где она живет, находится совсем рядом с госграницей. Пылкими романтиками было решено не ждать открытия границ, а искать обходные пути.

Сейчас они задержаны. Их доставили в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. Возможно, их депортируют с запретом въезда в нашу страну сроком на 5 лет.

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