Двое пьяных литовцев нарушили границу ради знакомства с белорусской девушкой
6 июня вечером недалеко от государственной границы, около деревни Сакуны, что в Поставском районе, сморгонскими пограничниками были задержаны двое пьяных неизвестных мужчин.
Как рассказали в Госпогранкомитете, это безработные граждане Литвы. Один из них 1986 года рождения, другой - 1994 года. После совместного распития спиртных напитков при помощи популярной социальной сети нарушители нашли в Беларуси девушку, которая не обременена гостеприимством, и позвала их к себе в гости. Населенный пункт, где она живет, находится совсем рядом с госграницей. Пылкими романтиками было решено не ждать открытия границ, а искать обходные пути.
Сейчас они задержаны. Их доставили в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. Возможно, их депортируют с запретом въезда в нашу страну сроком на 5 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нарушителя режима самоизоляции в Молодечно оштрафовали на 810 рублей
Мужчина вышел из дома без маски и перчаток (подробности).
Чтобы не попасть в самоизоляцию, украинец хотел пройти пешком из Гомеля в Россию через Тернопольскую область
В Госпогранкомитете Беларуси сообщают о ряде задержаний на госгранице (подробности).