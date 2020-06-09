2020-06-09T13:51:29+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно женщина родила в торговом центре. Уборщица принимала роды

Женщина родила шестого ребенка на восьмом месяце беременности
Ирина ВЕТРОВА
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Врачи сообщили женщине, что ребенок здоров.Врачи сообщили женщине, что ребенок здоров.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Схватки у Елены Жарковской, 39-летней уборщицы торгового центра «Парус» в Гродно, начались неожиданно. Ей вызвали скорую, но, пока медики ехали, она родила с помощью своей коллеги, уборщицы. Об этом пишет hrodna.life.

Елена родила малыша на восьмом месяце беременности. У нее это уже шестой ребенок, и первый преждевременный. Елена говорит, что ребенок вышел сам, он был очень маленьким.

Когда преждевременные роды начались, женщине помогали уборщица и администратор торгового центра. Уборщицу тоже зовут Елена, и она принимала роды впервые в жизни.

- Я хоть и пенсионерка, но впервые в жизни с таким столкнулась. До сих пор дрожу, - призналась она. По ее словам, когда ребенок появился, она положила его на халат и держала пуповину, а потом приехали медики.

Медики помогли маме и малышу, отрезали пуповину и отвезли их в больницу.

Новорожденного мальчика назвали Никитой, это имя ему дал отец. Врачи сообщили Елене, что ребенок здоров, но пока ему надо дышать через кислородную маску.

Сообщается, что про беременность Елены на работе почти никто не знал.

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