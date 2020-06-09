2020-06-09T16:02:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Всемирный банк о рекордном падении мировой экономики: это самый глубокий спад со времен Второй мировой войны

Специалисты ожидают, что восстановление начнется в следующем году
Ирина ВЕТРОВА
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В 2020 году в экономике произошел рекордный обвал.В 2020 году в экономике произошел рекордный обвал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по мировой экономике. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года, сообщает ria.ru.

По прогнозам специалистов, восстановление начнется в 2021 году. Рост мирового ВВП составит 4,2 процента, а не 2,6 процента, как ожидалось в январе. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики».

Банк ожидает падения совокупного ВВП стран с развитой экономикой по итогам текущего года на семь процентов, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах - на 2,5 процента.

Специалисты не исключают, что прогнозы роста, возможно, придется пересмотреть в сторону понижения.

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